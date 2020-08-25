شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على تكثيف حملات الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً برؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ونوابهم، شدد فيه على استمرار شن الحملات ورفع كافة الاشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما شدد على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين العامة وذلك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الأحياء.

ووجه المحافظ بإعداد مذكرة بشأن الشوارع التي تحتاج إلى رصف وتطوير ورفع كفاءة وبها كافة المرافق والعرض عليه حتي يتسني وضعها ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة وإعادة الرونق الحضاري بها.

كما أكد المحافظ على تكثيف الجهود في تجميل وتشجير مداخل العاصمة والكورنيش والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإضفاء مظهراً جمالياً يليق بمكانة المنوفية، مشدداً على المرور الدوري على أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة المعطلة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وكذا إعداد دراسة لإمكانية إنشاء سوق نموذجي بنطاق الحي يخدم أهالي شبين الكوم.