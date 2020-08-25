شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء اختيار كورونا لـ ١٥١٠ مواطن بالشرقية قبل السفر للخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، أجرى فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» لعدد ١٥١٠ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة حتى الآن، وذلك في أقل من شهر، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني، والسلطات الصحية، لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان، حيث يتم إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح «مسعود» أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.