شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى بالقمة الثلاثية مع مصر والأردن: العراق يريد علاقة متوازنة مع الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية، في القمة الثلاثية مع مصر والأردن، وأن العراق يريد علاقة متوازنة مع الجوار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف الكاظمى: "العراق ملتزم برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة، وينطلق من عمقه العربي للعمل من أجل الاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولي جولاتها في القاهرة في مارس 2019".

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، فى العاصمة الأردنية عمان، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شكر أخيه جلالة ملك الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى، ومؤكداً الحرص على استمرار التشاور بين الجانبين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.