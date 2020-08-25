شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: الدولة تحقق طموح الشباب من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الدولة استطاعت أن تحقق للشباب الكثير من الطموح وذلك من خلال ما تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب من برامج متميزة لاختيار قادة المستقبل، كما أبدت إعجابها بمستوى المتقدمين وأنه يمكن الاستفادة منهم حتى أثناء الدراسة على مستوى المحافظات، وأشارت وزيرة الثقافة فى تصريحات صحفية على هامش المشاركة فى لجان اختبارات البرنامج الرئاسى لاختيار القادة التنفيذيين اليوم الرابع إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الثقافة والأكاديمية منذ العام الماضى وما زال مستمرا بمزيد من التنسيق بين الجانبين

وانطلقت السبت الماضى اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور أحمد زايد عضو مجلس أمناء الأكاديمية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

الاكاديمية فخر لينا كمصريين ونشر الطاقة الإيجابية والدولة تحت ان تحقق للشباب الكثير من الطموح وهناك تعاون بين الوزارة والهيئة