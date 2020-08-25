شكرا لقرائتكم خبر عن "اتيكيت" كتاب لتحقيق رضاء المنتفعين عن الخدمة بــ"الرعاية الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة كتيب جديد يسمى "إتيكيت" لتعليم فن الإتيكيت للفريق الطبى فى مستشفيات الهيئة بما يضمن حسن التعامل مع المنتفع بالمستشفى لتحقيق الرضا الكامل عن الخدمة.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية لــ الخليج 365 أصبح فن الاتيكيت حاجة اجتماعية ملحة فى جميع مجالات الحياة حتى فى أبسط تصرفات الإنسان والأمور التى تساهم فى تهذيب السلوك العام للفرد.

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وأضاف أن التعامل الجيد والمحترف مع المنتفعين يحقق الرضاء الكامل عن الخدمة مشيرا إلى أن مستشفيات الهيئة تعمل بأعلى مستوى من الجودة فى كل التخصصات وتكمن فوائد تعليم الاتيكيت فى تعلم كيفية التصرف فى جميع المواقف وكيفية التعامل مع الاخرين بسهولة ودون صعوبة مع زيادة الثقة فى النفس وكيفية تحضير الموائد وكيفية تناول الطعام والتعبير عن النفس بطريقة لائقة وانيقة.

وأوضح أن الكتيب سيكون متاحا لجميع العاملين بهدف الارتقاء بالعنصر البشرى وتطويره واستغلال قدراته فى تحقيق الأهداف المرجوة وهو ما يتواكب كلينا مع البدء فى تقديم خدمات طبية فندقية فى المستشفيات.

ومن جانبه قال الدكتور شريف لاشين مدير عام الإدارة الفندقية بهيئة الرعاية الصحية، أن الكتيب الجديد يتضمن محتوى علمى معتمد ويتماشى تماما ما يؤديه الفريق الطبى من أعمال وكافة العاملين بالهيئة من خدمات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بهدف الظهور بمظهر يليق بمستوى جودة منظومة التأمين الصحى الشامل فيما يقدمه من خدمات وتابع: الفترة المقبلة ستطلق الهيئة أحدث نظام للفندقة الطبية وهو ما سيغير الكثير من المفاهيم فى المنظومة.



الدكتور شريف لاشين رئيس الإدارة الفندقية بهيئة الرعاية الصحية