شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى المصرى: ضخ نحو مليار جنيه إضافية فى مشروعات تسمين البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، توزيع أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية، على 300 مستفيداً من أربع محافظات هى دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية، حيث يتم تربية الماشية بمزارع الإنتاج الحيوانى الخاصة بالوزارة، التى قامت مؤسسة مصر الخير برفع كفاءتها وتشغيلها وإدارتها لصالح الشباب المستفيد من المشروع وعددهم 300 شاب وفتاه، وقام البنك الزراعى المصرى بتوفير التمويل اللازم لهم.









وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء واستغلال الأصول المتاحة لديها، قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذى أثمر عن رفع كفاءة 6 مزارع ، وتوفير 300 فرصة عمل للشباب الذين حضروا اليوم لاستلام الدفعة الاولي من مشروعهم بما يحقق لهم دخل ثابت عن كل دورة تسمين للماشية المملوكة لهم والتى يتم تربيتها في المزارع بتمويل من البنك الزراعي وتقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم الفنى وبتسويق الإنتاج ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.

وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مهمة وزارة الزراعة انتاج الغذاء للمواطنين، ان الوزارة تعمل في العديد من الاتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية ومنها تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان لتوفير فرص العمل للشباب.

Advertisements

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الاساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التى يعيش فيها من اجل خدمة البلاد والعباد.

وقال الدكتور على جمعة ، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق اعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات، موكدا على اهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس .

ومن جانبه، قال علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري إن مشاركة البنك في المشروع تأتي في اطار تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الانتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين، وأشار إلى أن حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6000 راس ماشية، لافتا الى أن المشروع يتم في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية لصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة في حدود 5 %

وأشار علاء فاروق إلى أن مشاركة البنك الزراعى المصري في هذا المشروع تتسق مع رسالته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين، مؤكداً أن تشغيل الشباب علي رأس أولويات البنك، ومثمناً دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى هذا الجانب ومشيداً كذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير، موضحا أنه سيتم ضخ نحو مليار جنيه إضافية في مشروعات تسمين البتلو، لترتفع محفظة البنك الزراعي في هذا القطاع لنحو 2 مليار جنيه.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن المرحلة الاولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتي يتم صرف الارباح عن دورتها الانتاجية الاولي اليوم للشباب المستفيدين تضم عدد ٦ مزارع توزيعهم كالتالي :مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 راس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.

وأضاف أن المزارع وفرت فرص عمل 300 شاب من تلك المحافظات تحولوا من عاطلين الى صغار مستثمرين، حيث أن المشروع يحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها ارض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا تسويق رؤوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين .

