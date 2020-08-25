شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أوبئة يؤكد الوصول لنهاية الموجة الأولى لكورونا وضرورة تفادى "الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة التخلص من الموجة الأولى لكورونا، لتفادي الموجة الثانية، مضيفًا: "نحن في نهاية الموجة الأولى لكورونا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المستشفيات الاستعداد قبل الدخول في موجة ثانية، موضحًا أن الارتفاع والانخفاض البسيط في الأرقام يكون منطقيا، عند التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات.

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كما أكد على ضرورة استعداد المدارس لاستقبال طلابها، تجنبا لإصابات الأطفال كما حدث بأمريكا، موضحًا أن طبيعة أي فيروس يتحور ويقل، وهذا ما يحدث مع كورونا، ولكن ما زال خطر العدوى موجود، لافتًا إلى أن الدراسات القائمة على الفيروس أوضحت أن الشكل الخارجي البروتيني للفيروس، يكفي لعمل لقاح له، ولكن هذا اللقاح ليس معناه القضاء علي الفيروس تماما.