رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد عبدالوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد عبدالوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.

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