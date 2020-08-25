"الزراعة": برنامج تدريبي حديث لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث أمراض النباتات، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، تم تنفيذ برنامج تدريبي بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أغسطس الجاري.
وأضاف خليل، خلال حيدث له، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج تضمن عددًا من الموضوعات؛ يأتي على رأسها: الأعراض المرضية وطرق تشخيص أمراض النباتات، فضلًا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات في مكافحة الأمراض، وتطبيقات عملية لاستخدام المستحدثات الكيماوية والحيوية في مكافحة أمراض النباتات.
وأشار مدير معهد بحوث أمراض النباتات إلى أن البرنامج تضمن أيضًا التربية لمقاومة أمراض النباتات، واستخدام الماء الممغنط في مكافحة أمراض النباتات.
وأضاف خليل أن البرنامج استهدف تدريب عدد 30 متدربًا من الفنيين الزراعين وإخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد، وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل إلى المزارع للنهوض بزيادة المحصول كمًّا ونوعًا، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا
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