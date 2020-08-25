استمرار غلق دورات المياه والأضرحة.. تعليمات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية.

وشدد على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: " الأمل حياة "، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة.

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وأكد على عدم فتح دورات المياه، أو الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

كانت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، قررت عودة صلاة الجمعة بالمساجد، بدءا من الجمعة المقبلة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.