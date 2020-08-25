حشرات حية وسوس.. ضبط 40 طن أرز تمويني بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على أمين عهدة بحوزته 40 طن أرز تمويني به حشرات حية وميته بمنطقة عين شمس. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط أمين عهدة (فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة) بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته 40,220 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها لارتفاع نسبة الكسر والشوائب واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وغير صالح للاستهلاك الآدمي) تمهيداً لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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