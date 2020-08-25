بمساعدة زوجها من الخارج.. ضبط تاجرة عُملة بحجم تعاملات 9 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال لمباحث الأموال العامة، القبض على إحدى السيدات، لقيامها بالاشتراك مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد، وآخرين، في الاتجار غير المشروع بالنقد خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويل الأموال.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام 4 أشخاص بينهم ربة منزل، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، لاثنين منهم معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، من خلال المتهم الذي يعمل بالخارج، الذي يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لاثنين من المتهمين اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية باسم ربة المنزل بالبريد المصري، لتتولى الأخيرة استلامها وتحويلها لذوى العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط ربة المنزل، وبسؤالها أقرت بارتكابها الواقعة بناءً على تكليف من زوجها الذي يعمل خارج البلاد، وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوي العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال 3 سنوات، بلغ نحو 9 ملايين جنيه مصري تقريبًا.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابقة التحقيق.