"ماشي زي التايه".. كواليس الفصل الأخير لضبط جزار قطع زوجته ووضعها داخل ثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مطاردة استمرت أيام دون أن يتسرب اليأس إلى ضباط المباحث، وسط رغبة قوية لإسدال الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة.

المتهم جزار مزق جسد زوجته وفصل رأسها عن جسدها ثم قطعها أجزاء ووضعها في 4 أكياس داخل ثلاجة "ديب فريزر".

لم يتردد "محمود.ش."، جزار يبلغ من العمر 43 سنة، في ترك مسرح الجريمة بمنطقة السيسي بحي الهرم غرب محافظة الجيزة تاركا أدلة قاطعة -آثار دماء وأشلاء الجثة- ستقود رجال الشرطة إلى هوية الجاني مهما طال الوقت.

على مدار أيام عدة، تتبع رجال المباحث خط سير هروب الجاني، وجاء آخر ظهور له بمحيط محطة مترو أنفاق الدقي وسط المحافظة، ليغيب بعدها عن الأنظار.

فريق بحث رفيع المستوى من إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمود السبيلي وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم عكف عناصره على مطاردة المشتبه به الرئيسي.

لم يذق ضباط وحدة مباحث الهرم طعم الراحة مع توجيه مأموريات إلى أماكن متفرقة يتردد عليها المتهم الهارب لكن دون جدوى.

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ظن المتهم الأربعيني أنه أفلت من قبضة الشرطة، وأن سقوطه أضحى درب من الخيال إلا أن جهود الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد هاني عجلان كتبت الفصل الأخير في رواية هروبه.

استند ضباط المباحث إلى إدارة المساعدات الفنية بقيادة الرائد محمد المسلمي للاستفادة من التقنيات الحديثة والتي منحتهم فرصة رصد تحركات الجزار عبر كاميرات المراقبة بأحد المناطق ليبلغ أحدهم مدير المباحث "لقينا المتهم يا فندم".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأمورية ليلاً أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، استهدفت ضبط صاحب الـ43 سنة.

"كان ماشي في الشارع زي التايه".. هكذا جاءت لحظة ضبط المتهم بقتل وتقطيع زوجته "أ.ف." 28 سنة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لسماع أقواله.

أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، اعترف المتهم تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظراً لمداومة زوجته المجني عليها فى الأونة الأخيرة طلب الطلاق ووجود خلافات زوجية وأثناء تواجدهما بالشقة سكنهما قام بالتعدي عليها بالضرب بسكين بعدة طعنات بمنطقة البطن.

وأضاف المتهم أنه لدى محاولة المجني عليها الإستغاثة أجهز عليها بفصل رأسها عن جسدها وتقطيع جثتها باستخدام ساطور إلى أجزاء ووضعها داخل أكياس بالثلاجة "ديب فريزر".