قبل انتهاء المهلة الزمنية.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو تناشد الوزارة من خلاله المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني. تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم. وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتي ستنتهي في 20 أكتوبر 2020، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة. Advertisements وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة. وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.

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