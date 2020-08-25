بزعم توفير وحدات مصايف.. ضبط مدير شركة استولى على مليون ونصف من مواطنين بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة للتسويق العقاري بالمعادي واستغلالها في النصب على المواطنين. وردت معلومات سرية لأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة للتسويق العقاري بالمعادي بالقاهرة للنصب على المواطنين. وكشفت التحريات قيام سالف الذكر باستلاء (مليون وسبعمائة ألف جنيه) كمقدمات حجوزات لوحدات مصيفية بمحافظة مطروح من 9 مواطنين، وتم ضبطه وبحوزته 5 كارنيهات منتحلاً بها شخصيات مختلفة يستخدمها في ممارسة نشاطه الإجرامي. وبمناقشته أقر بارتكابة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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