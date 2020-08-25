ضبط مسئول في "مياه دمياط" متلبسا بحصوله على 10 آلاف جنيه رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط من ضبط موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ملتبسا برشوة من أحد العملاء.

كان رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط تمكنوا عقب تقنين الإجراءات من ضبط مسئول المخالفات والمعاينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط؛ حال استلامه مبلغ (10000 "عشرة آلاف جنيه") على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، نظير قيامه بتخفيض قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص بالمواطن إلى ربع القيمة الحقيقية، وذلك بالتلاعب في مساحة العقار المراد توصيل المرافق له.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعد على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.