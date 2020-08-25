قتلت ابنتها.. السجن المشدد 10 سنوات لربة منزل في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل نجلتها الطفلة في منطقة الخليفة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن أبو الوفا محمد، وعضوية المستشارين عبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال إبراهيم، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمة "ياسمين. ع"، بقتل ابنتها المجني عليها الطفلة "مكة. ت"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطبقت يدها على فمها وكتمت أنفاسها حتى خارت قواها قاصدة من ذلك قتلها، فأحدثت بها أعراض اسفكسيا كتم النفس الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت الطبيبة الشرعية بتحقيقات النيابة أنها تولت تشريح الجثة المجني عليها فتبين لها أنها لطفلة أنثى تبلغ من العمر عام وبها إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من الضغط علي تلك المناطق بغرض سد المسالك الهوائية العليا، وكتم النفس والإصابات بالرأس والصدر هي إصابات حديثة حدثت نتيجة من المصادمة من جسم صلب وتعزي الوفاة إلي اسفكسيا كتم النفس عن طريق الضغط بأصابع اليد بغرض سد المسالك الهوائية العليا وكتم النفس.