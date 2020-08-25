مصر | بمقابل مادي.. حبس 5 فتيات ليل بتهمة ممارسة الرزيلة بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بمقابل مادي.. حبس 5 فتيات ليل بتهمة ممارسة الرزيلة بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 5 فتيات ليل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لممارسة الرزيلة بمنطقة الشيخ زايد

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة في إسقاط 5 فتيات ليل، بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد تامر فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، بورود شكاوي متعددة من أهالي شارع النزهة بمدينة الشيخ زايد، بتواجد عدد من فتيات الليل، بالشارع لاستقطاب الرجال مستقلي السيارات الملاكي، من راغبي المتعة الحرام، بمقابل مادي، وبمحيط الكافيهات.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعدت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيد محمد منصور وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة، والعقيد محمد سعيد والمقدم محمد غراب، وتمكنت من القبض عليهن بشارع النزهة بنطاق قسم شرطة أول الشيخ زايد، وجار مناقشتهن خلال التحقيقات أمام اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

محامي فتاة تيك توك بعد تجديد حبسها: "فيه بنات بملابس عارية في الشارع.. اشمعنى"

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علق هاني بسيوني، محامي "منار سامي" الشهيرة بفتاة التيك توك، على تجديد حبسها ١٥ يوما للمرة الثانية، أنه سيتقدم غدا بطلب استئناف على هذا الحكم.

وقال "بسيوني"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن موكلته من خلال نشر الفيديوهات على التيك توك لا تقصد التحريض على الفسق وكانت مجرد أغاني تتمايل معها، مشيرًا إلى أن الفتاة من خلال عرضها الفيديوهات لو كانت تقصد التربح، فلماذا أقامت دعاوي نفقة ضد زوجها للإنفاق عليها وعلى طفلتها التي تبلغ من العمر ٣ سنوات.

وأضاف المحامي، أن الفتاة منار سامي ضحية مجتمع، مشيرا أن الفتاة ليس وحدها تثير الغرائز كما قيل في التحقيق، وأن هناك الكثير من الفتيات يتجولون في الشوارع بملابس عارية تثير الغرائز والمجتمع متوافق عليه.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر بالقليوبية، اليوم السبت، للمرة الثانية، تجديد حبس منار سامي الشهيرة إعلاميا بفتاة "التيك توك" ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر الفسق والفجور والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف "اشرف فرحات" المحامي، في وقت سابق، عن أن قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر ببنها امر بتجديد حبس شقيقة فتاة التيك توك "منار سامي" وأخيها ووالدها، ١٥ يوم لقيامهما بالتعدى على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة خلال جلسة تجديد حبس المتهمه منار فى اتهامها بالتحريض على الفسق.