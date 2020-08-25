أخبار مصر | مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن مواعد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وأكد حسين الجمال، أمين عام النقابة، بأنه يتم آداء القسم باتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية، بشارع الجلاء، مشيرا إلى أنه تم تقسم الجلسات على النحو التالي:

جلسة حلف اليمين لمحامي القاهرة الكبرى 1 9 2020

جلسة حلف اليمين لمحامي الوجه البحري 2 9 2020

جلسة حلف اليمين لمحامي الوجه القبلي 13 9 2020

وأكدت النقابة أن جلسة حلف اليمين لمحامي الجدول العام قاصرة على المحامين والمحاميات فقط، وغير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة، ولن يسمح إلا بذلك، كما إنه لن يسمح بدخول قاعة الحلف بدون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلي الإلتزام بارتداء البدلة الكاملة للمحامين.

وأصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بالإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية والجمعيات العمومية للدمج، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته.

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وأكد عطية على موافقة مجلس النقابة العامة بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 1982020 بإجراء إنتخابات النقابات الفرعية – والدعوة لعقد جمعية عمومية لدمج النقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، وتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لعقد جمعيات الدمج وإجراء الانتخابات.

وقرر المجلس الأتي:-

أولًا: تشكيل لجنة رئيسية بالنقابة العامة للمحامين للإعداد لإجراء الانتخابات الخاصة بالنقابات الفرعية، وكذا عقد الجمعيات العمومية المتعلقة بالدمج من السادة الأساتذة وهم (مجدي سخي رئيسًا للجنة، حسين الجمال مقررًا للجنة، صلاح سليمان أمينًا للجنة، فاطمة الزهراء عضو، عبد المجيد هارون عضو، عبد الحفيظ الروبي عضو محمد نجيب عضو)، وتكون مهمة اللجنة، الإعداد والتجهيز لإجراء عملية الانتخاب والدمج بدءً من الإعلان، وتحديد المواعيد، وضبط الجداول، وتحديد اللجان، وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأيضًا حصر وتحديد الجزئيات بكل محكمة ابتدائية لتحديد عدد أعضاء المجلس.

ثانيًا: للجنة أو لرئيسها الاستعانة بموظفين النقابة العامة أو الفرعية من ذوي الخبرة في هذا المجال، وندبهم للعمل والتفرغ له، وتقرير صرف البدل المناسب لهم عن ذلك العمل وفقًا للمتبع.

ثالثًا: تختص اللجنة بالاتفاق مع أي من الجهات القضائية للإشراف على عملية إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج وإجراء العملية الانتخابية.

رابعًا: يكون للجنة أو رئيسها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وكل ما يخص إجراء الانتخابات وتجهيز المستندات اللازمة لتلك العملية.

خامسًا: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدروه وتبلغ جميع الإدارات.