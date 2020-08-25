أخبار مصر | الغد: إشادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية تعتبر أكبر ترويج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الغد: إشادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية تعتبر أكبر ترويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين عام الحزب بالجيزة، أن الدولة المصرية تشهد تقدمًا مزدهرا فى جميعا المجالات وعلى راسها السياحة التى تعتبر من أكبر وأهم مصادر الدخل الرئيسى للبلاد.

وأعرب جمال الدين، فى بيانا له اليوم، عن سعادته لما تشهده الدولة من تقدم فى ملف السياحة وإعادة رونقها من جديد، لافتا أن مصر أولى الدول التى فتحت أبواب السياحة فى ظل فيروس كورونا مشيدًا بالإجراءات الإحترازية المطبقة فى الفنادق والإلتزام بالقرارات التى صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال نائب رئيس حزب الغد، أن السياحة ستعود خطوة بخطوة إلى افضل مما كانت عليه في السابق بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، موضحًا أن المتحف المصرى الكبير سيعود على السياحة المصرية بالإيجاب.

وأعتبر القيادى بحزب الغد، أن إشادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفيلي، بالتدابر الإحترازية الصحية تجاه فيروس كوفيد-19 لاستئناف الحركة السياحية لمصر أكبردعم وترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.