أخبار مصر | القُصير" و "جُمعة" يوزعان أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القُصير" و "جُمعة" يوزعان أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على عدد 300 مستفيداً من أربع محافظات.

وشملت المحافظات دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية، حيث يتم تربية الماشية بمزارع الإنتاج الحيواني الخاصة بالوزارة والتى قامت مؤسسة مصر الخير برفع كفاءتها وتشغيلها وإدارتها لصالح الشباب المستفيد من المشروع وعددهم 300 شاب وفتاه، وقام البنك الزراعي المصري بتوفير التمويل اللازم لهم.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء واستغلال الأصول المتاحة لديها، قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

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وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع ، وتوفير 300 فرصة عمل للشباب الذين حضروا اليوم لاستلام الدفعة الاولي من مشروعهم بما يحقق لهم دخل ثابت عن كل دورة تسمين للماشية المملوكة لهم والتى يتم تربيتها في المزارع بتمويل من البنك الزراعي وتقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم الفنى وبتسويق الانتاج.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.

وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مهمة وزارو الزراعة انتاج الغذاء للمواطنين.

وأكد أنه لأول مرة يكون هناك حصر دقيق للثروة الحيوانية لرسم السياسات وتحديد الاحتياجات، مشيراً الي ان الوزارة تعمل في العديد من الإتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية ومنها تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان لتوفير فرص العمل للشباب.