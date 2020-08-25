أخبار مصر | علي جمعة: هدفنا توفير فرص عمل لائقة للشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر علي جمعة: هدفنا توفير فرص عمل لائقة للشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الاساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التى يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.
جاء ذلك خلال احتفالية نجاح تطوير مشروعات الثروة الحيوانية وتوزيع عائدها على المستفيدين، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعلي فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
و قال الدكتور على جمعة ، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات، مؤكدا على اهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس.