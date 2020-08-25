أخبار مصر | علي جمعة: هدفنا توفير فرص عمل لائقة للشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر علي جمعة: هدفنا توفير فرص عمل لائقة للشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الاساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التى يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.

جاء ذلك خلال احتفالية نجاح تطوير مشروعات الثروة الحيوانية وتوزيع عائدها على المستفيدين، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعلي فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

و قال الدكتور على جمعة ، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات، مؤكدا على اهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس.