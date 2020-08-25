أخبار مصر | بذكرى تأسيسها الـ84.. نقيب المحامين يهنئ نظيره العراقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بذكرى تأسيسها الـ84.. نقيب المحامين يهنئ نظيره العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رجائي عطية نقيب محامي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبصفته عن محامين مصر والوطن العربي، بخالص التهنئة إلى الأستاذ الجليل ضياء السعدي نقيب محامي العراق، ولمحامي العراق بمناسبة الذكرى 84 لتأسيس نقابة المحامين العراقية.

وأعرب "عطية"، عن خالص الأمنيات بالتقدم والرقي والازدهار ووحدة عراقنا الشقيق البوابة الشرقية للأمة العربية.

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يعقد حفل تأبين للراحل الأستاذ عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

ذلك بناء على قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين.

توفى "المغربي" السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.