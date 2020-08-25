أخبار مصر | البنك الزراعي المصري: أخذنا على عاتقنا توفير فرص عمل للشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك الزراعي المصري: أخذنا على عاتقنا توفير فرص عمل للشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر علي فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الزراعة ومؤسسة أرض الخير، لتطوير المزارع الحيوانية وتحويل احلامهم إلى حقيقة.

جاء ذلك خلال احتفالية نجاح مشروعات الشباب في تنمية الثروة الحيوانية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير".

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وأوضح "فاروق" أننا اخذنا على عاتقنا خلق فرص عمل مناسبة للشباب، وتنفيذ مشروعاتهم وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، لافتا إلى التعاون الوثيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابع "رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري"، بلغ مشروع تطوير الثروة الحيوانية حوالي 220 مليون جنيه لـ300 مستفيد، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

وأضاف "فاروق" سيتم ضخ مليارات جديدة في المشروعات القادمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بعد موافقة البنك المصري.