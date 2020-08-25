أخبار مصر | شروط الواعظات ودورها في وزارة الأوقاف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شروط الواعظات ودورها في وزارة الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف أن مشاركة المرأة في العمل الدعوي والقيادي شاركة هامة وجادة وفعالة ومتميزة حيث بلغ إجمالي عدد الواعظات والمحفظات بوزارة الأوقاف (1398) ما بين واعظة ومحفظة، وذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية دور المرأة في العمل الدعوي بجميع أنواعه، وإعمالًا لتجديد الخطاب الديني.

وأوضحت أن إجمالي عدد الواعظات (287) واعظة ما بين معينة ومتطوعة وإجمالي عدد المحفظات المتطوعات (1111) محفظة متطوعة.

الشروط الواجب توافرها في الواعظة:

أن تكون حاصلة على مؤهل أزهري، أو مؤهل عالٍ ومن خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المعتمدة من وزارة الأوقاف.

أن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن.

مجالات عمل الواعظات:

إلقاء الدروس الدينية للسيدات بالمساجد الكبرى التي بها مصلى سيدات.

الرد على تساؤلات السيدات واستفساراتهن في شئون أحكام الشريعة الإسلامية.

نشر الوعي الديني بين رواد المسجد من النساء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن.

المشاركة في أنشطة المجلس القومي للمرأة.

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مرافقة بعثات الحج لتوعية السيدات بالمناسك، والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشئون الحج.

وأضافت أن الأدوار المختلفة التي قامت بها الواعظات في مكافحة التطرف: منها المشاركة في مبادرة ” طرق الأبواب ” التي تمت بالتنسيق بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمربيات بالكنائس المصرية، لتوعية الأسر بأضرار التطرف وتقديم المساعدات.

وشاركت في برنامج “معًا في خدمة الوطن”، وذلك لإظهار روح التعاون وتعميق وحدة صف النسيج الوطني والعمل معًا لخدمة الوطن والمشاركة في المدارس العلمية، والمدارس القرآنية التابعة للوزارة.

المشاركة في الندوات الدينية وفي الملتقيات الفكرية.

وقالت إن الشروط الواجب توافرها في المحفظة حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن أدائه والقدرة على التحفيظ وان تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن، حتى لا يقع أبناؤنا في أيدي غير المؤهلين ومن لا يحسنون تحفيظهم.

عمل المحفظات:

تحفيظ القرآن الكريم.

التركيز على الجانب الأخلاقي والسلوكي إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم.

الاهتمام بتربية النشء تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن التطرف والتشدد.

خلق جيل جديد تغرس فيه الأخلاق السامية.

واكدت الوزارة أنها للتوسع في مشاركة المرأة في العمل الدعوي إضافة إلى مشاركتها في العمل القيادي والإداري بالوزارة تقديرًا لحقها ومكانتها في المجتمع.