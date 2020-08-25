أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يزيح الستار عن آخر القطع المنضمة للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يزيح الستار عن آخر القطع المنضمة للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الستار عن قطعتين جديدتين تم توقيفهما في البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقده وزير السياحة والآثار اليوم في نهاية جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكيتشفيلي والتي انتهت اليوم بزيارة المتحف المصري الكبير.

والتمثالين هما لملك وملكة بطلميين كانا يعرضان في معرض خارجي وتم عودتهما إلى مصر فتم توقيفهما في البهو العظيم بالمتحف الكبير، حيث سيصيرا حزء من سيناريو العرض له.

شهد كشف الستار عن التمثالين زوراب بولوكيتشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتخف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير،

والتمثالين الملكيين كانا ضمن القطع الأثرية المعروضة بمعرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015 ، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربعة مدن بالولايات المتحدة الامريكية. وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن، ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير.

والتمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي ٥ امتار.

يصور التمثال الأول الملك واقفا مرتديا التاج المزدوج مقدما قدمه اليسري للأمام ويداه مضمومتان بجانبيه. أما التمثال الثاني فيصور الملكة واقفة مرتدية رداء شفاف و تاج حتحور مقدمة قدمها اليسرى للإمام.

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وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن زيارة زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، لمصر هي أول زيارة له خارج أوروبا وشملت عدة فعاليات.

جاء ذلك في كلمة العناني بالمؤتمر المنعقد في المتحف المصري الكبير بالبهو العظيم بعد جولة تفقدية للجانبين بالمتحف.

وقال العناني إن جولة الأمين العام شملت مدينة الغردقة الساحلية ومتخف الغردقة والمطار والمستشفيات والفنادق، لاستعراض الإجراءات الاحترازية.

كما التقى بولوليكاشفيلي بالسيد رئيس الجمهورية، وبالسيد رئيس الوزراء، وأعلن عن استعدا المنظمة لدعم مصر الكامل في الجامب السياحي.

كما اصطحب العناني بولوليكاشفيلي في زيارة للمتخف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير وانعقد اجتماعين الأول مع ممثلي السياحة في الوزارة والثاني مع ممثلي القطاع السياحي الخاص.

وصباح اليوم الذي هو آخر يوم في جولة بولوليكاشفيلي بمصر اصطحبه الدكتور خالد العناني في زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة حيث تفقد البانوراما والتقى بالجمالة وتفقد المطعم السياحي بالهرم وتفقد منطقة أبو الهول.

واختتم بولوليكاشفيلي زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير، حيث تفقد البهو العظيم والدرج العظيم وقاعات المتحف التي تتجهز للافتتاح.