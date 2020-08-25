أخبار مصر | انطلاق احتفالية نجاح مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بالبنك الزراعي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق احتفالية نجاح مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بالبنك الزراعي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل، احتفالية نجاح مشروعات الشباب في تنمية الثروة الحيوانية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عضو هيئة كبار العلماء، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

وانطلقت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة القرآن الكريم.

وكانت وزارة الزراعة قد نجحت في رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لها من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

كما تم حصر الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان لربطها بالمزارع.