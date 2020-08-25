أخبار مصر | وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الجامعة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، والمواعيد المقترحة لعقد المؤتمر السنوي للجامعة والذي سيعقد هذا العام تحت عنوان: “مشروعية الدولة الوطنية”.

من جانب آخر أهدى وزير الأوقاف رئيس الجامعة نسخًا من أحدث إصدارات الأوقاف، من أهمها: “فقه النوازل”، و”حتمية التجديد الفقهي ”، و”فنّ الكتابات والجمل القصيرة..الحكمة والمثل والتغريدة.

إحصائيات كورونا بمصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.