أخبار مصر | "العناني" يعلن موعد افتتاح متحف المركبات الملكية وتأجيل موكب المومياوات الملكية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "العناني" يعلن موعد افتتاح متحف المركبات الملكية وتأجيل موكب المومياوات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار جهازية عدد من المتاحف للافتتاح كما كشف عن إرجاء موكب المومياوات الملكية وهو نفس ما نصح بن زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير السياحة والآثار اليوم في نهاية جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكيتشفيلي والتي انتهت اليوم بزيارة المتحف المصري الكبير.

وأوضح العناني أن متحف المركبات الملكية جاهز للافتتاح في سبتمبر ومتحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ في أكتوبر.

وأضاف أن المتحف القرمي للحضارة حاهز لاستقبال المومياوات الملكية، ولكن موقف نقل المومياوات في هذه الظروف سيضعف من تأثيره السياحي، فهو مؤجل حتى تستقر الأمور.

ومن ناحيته نصح زوراب بولوكيتشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بتأجيل موكب المومياوات الملكية لحين انتهاء كورونا، كي تستطيع شخصيات عاليمة الحضور، حيث أنه يريد حضور هذا الحدث العالمي.

وفي سياق آخر، عقد وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اجتماعًا ثنائيًا حضره عدد من قيادات الوزارة والوفد المرافق للأمين العام.

جاء ذلك عقب زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الاثنين.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من شأنها أن تساهم فى دعم القطاع السياحي وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة في بداية الاجتماع عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر لمساعدتها لعودة السياحة الوافده اليها الي سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد،

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من شأنها أن تساهم فى دعم القطاع السياحي وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة في بداية الاجتماع عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر لمساعدتها لعودة السياحة الوافده اليها الي سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد بما شاهده علي أرض الواقع من جودة فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، مؤكدا علي أن مصر آمنة ويجب علي كل شعوب العالم زيارتها للاستمتاع بشواطئها الخلابة وحضارتها العريقة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة مقترحات من بينها مقترح إنشاء أكاديمية ومركز تعليمي للشباب في مصر، بالإضافة إلي الاتفاق على تنظيم مؤتمر سياحى بالتعاون مع المنظمة في القريب العاجل لمناقشة وطرح أفكار وسياسات لدعم القطاع السياحي في مصر.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية الهامة مثل الموجودة في اسبانيا، وذلك للترويج السياحى لمصر وخاصة لمنتج السياحة الدينية والاهتمام بهذا الملف نظرا لما تحتويه مصر من آثار مميزة.