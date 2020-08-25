أخبار مصر | قبل عملية التصويت.. ننشر عناوين المقرات الانتخابية بالتجديد النصفي لنقابة "البيطريين"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عملية التصويت.. ننشر عناوين المقرات الانتخابية بالتجديد النصفي لنقابة "البيطريين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل ساعات من بدء عمليات التصويت، بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، المقرر لها غدا الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020، ننشر عناوين المقرات الإنتخابية علي مستوي الجمهورية.

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عناوين المقرات الانتخابية للتصويت فى الانتخابات، بكافة المحافظات، وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.

وأكدت النقابة على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

وترشح علي مقعد نقيب الأطباء البيطريين 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

هذا وسيتم تسليم عدد 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، هم:

-اللون الأحمر.. لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين.

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-اللون الأبيض..لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة.

-اللون الأبيض.. لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.

-اللون الأخضر.. لانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة.

-اللون الأصفر.. لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمحافظتك.

-اللون الأزرق.. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة.

-اللون الكريمي.. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة.