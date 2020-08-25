أخبار مصر | أعرف التفاصيل الكاملة لإنتخابات التجديد النصفي للبيطريين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أعرف التفاصيل الكاملة لإنتخابات التجديد النصفي للبيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تأجيلها عدة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تجري إنتخابات التجديد النصفي للمقاعد الشاغرة علي مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، غدا الأربعاء 26 أغسطس الجاري.

علي أن يتم فتح باب التصويت يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، فى التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساء.

وتستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل حول الإنتخابات



* ما عدد المرشحين علي مقعد النقيب العام؟



ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

* من هو رئيس اللجنة المشرفة عن الانتخابات؟



الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى.

* كم عدد المقرات الإنتخابية؟



55 لجنة للتصويت فى 26 محافظة، تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية.

* هل الإنتخابات تحت إشراف قضائي؟



الإنتخابات تحت إشراف قضائي حيث يبلغ عدد المستشارين المقرر مشاركتهم بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، والمعاونين والإدارييين بكل محافظة من المحافظات، 55 يتواجد بكل واحدة منها مستشار، لحين إنتهاء فرز الأصوات.

كيف تدلى بصوتك فى الانتخابات؟



سيتم تسليم عدد 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، هم:

-اللون الأحمر.. لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين.

-اللون الأبيض..لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة.

-اللون الأبيض.. لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.

-اللون الأخضر.. لانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة.

-اللون الأصفر.. لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمحافظتك.

-اللون الأزرق.. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة.

-اللون الكريمي.. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة.

- ما الأوراق المطلوبة للإدلاء بصوتك؟



. بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر أو كارنية عضوية النقابة.

. إيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، ويسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات.

* ماهي مجموعة الضوابط الخاصة بإجراءات التصويت؟



1-إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي.

2-السماح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

3-بدء التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتي الساعة السادسة مساء.

4-يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور.

5-السماح للمرشح بتفويض أحد مندوبيه للحضور عنه في اللجان الانتخابية، على أن يكون من الأطباء المُسجلين بنفس المحافظة، التي يجري الانتخاب في دائرتها، وأن يكون له حق الحضور في الجمعية العمومية، ( مسدد الأشتراك حتي عام 2019) وذلك طبقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية رقم 166 لسنة 1970، عن طريق توكيل رسمي في الشهر العقاري أو استلام تفويض معتمد من لجنة الإشراف علي الانتخابات.

6-السماح للمرشح باستلام الأسطوانة المدمجة الخاصة بالجمعية العمومية المترشح عليها من مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين من تاريخه.

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* ماهي القواعد التي أقرتها اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟



- عدم الإعلان أو طباعة أي مطبوعات للدعاية الانتخابية، بالأرقام إلا بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المُرشحين، وذلك طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وذلك نتيجة لتقدم عددا من الأطباء البيطريين الذين تم استبعادهم من العملية الانتخابية، بتظلمات وحركوا دعاوى قضائية، سيتم نظرها بالمحكمة، خلال جلسة في الأول من مارس 2020، والتي قد تؤدى إلى إعادة عددا منهم إلى الانتخابات مُجددا، مما سيؤدى إلى حدوث تغييرات في أرقام المُرشحين، مشيرا إلى أن الكشوف النهائية سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية، بعد يوم 10 مارس 2020.

* ما هي المحظورات التي حددتها اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟



-عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، أو أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين.

-عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التى تدعو للتمييز بين الأطباء، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.

-عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

-عدم الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب، أو التمزيق، أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو أى وسيلة أخرى من وسائل الترويع أو التخويف، بهدف التأثير على أرائهم وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

ومن يخالف ذلك، فسيتم التحقيق معه فورا، والعرض على لجنة التأديب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، طبقا للائحة والقانون.

- كيف ستتم الإنتخابات وسط أزمة كورونا؟



بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

بالإضافة إلي تطهير المقرات الانتخابية، بالتزامن مع تجهيز مقار اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات الفعلية للانتخابات.