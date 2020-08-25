أخبار مصر | نقل مركب خوفو سيتم دون تفكيك.. ومشرف المتحف الكبير يكشف عن الموعد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقل مركب خوفو سيتم دون تفكيك.. ومشرف المتحف الكبير يكشف عن الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن دراسات النقل لمركب خوفو من متحفها الحالي بجوار الهرم الأكبر إلى المتحف الكبير تمت في عام كامل، لكي تنقل المركب قطعة واحدة دون تفكيك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير السياحة والآثار اليوم في نهاية جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكيتشفيلي والتي انتهت اليوم بزيارة المتحف المصري الكبير.

وكشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير إن نقل سيتم خلال الستة أشهر القادمة.

يذكر أن المتحف المصري الكبير، يعد من أكبر متاحف العالم بمساحة 17 ألف فدان، وبمساحة عرض 90 ألف متر مربع، وعرض ل 100 ألف قطعة أثرية.

والمتحف شهد تطورًا في العامين الأخيرين حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من العمل بالمتحف، وبذلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مجهودات ضخمة لسرعة الانتهاء من العمل على أكمل وجه.

وأعلنت الوزارة التزامها بالجدول المعلن عنه حيث سيكون المتحف مهيأ هندسيًا آخر عام 2018 وسيتم الافتتاح حسب التوجيهات الرئاسية عام 2020م.

وعقد وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اجتماعًا ثنائيًا حضره عدد من قيادات الوزارة والوفد المرافق للأمين العام.

جاء ذلك عقب زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الاثنين.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من شأنها أن تساهم فى دعم القطاع السياحي وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة في بداية الاجتماع عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر لمساعدتها لعودة السياحة الوافده اليها الي سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد،

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من شأنها أن تساهم فى دعم القطاع السياحي وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة في بداية الاجتماع عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر لمساعدتها لعودة السياحة الوافده اليها الي سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد بما شاهده علي أرض الواقع من جودة فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، مؤكدا علي أن مصر آمنة ويجب علي كل شعوب العالم زيارتها للاستمتاع بشواطئها الخلابة وحضارتها العريقة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة مقترحات من بينها مقترح إنشاء أكاديمية ومركز تعليمي للشباب في مصر، بالإضافة إلي الاتفاق على تنظيم مؤتمر سياحى بالتعاون مع المنظمة في القريب العاجل لمناقشة وطرح أفكار وسياسات لدعم القطاع السياحي في مصر.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية الهامة مثل الموجودة في اسبانيا، وذلك للترويج السياحى لمصر وخاصة لمنتج السياحة الدينية والاهتمام بهذا الملف نظرا لما تحتويه مصر من آثار مميزة.