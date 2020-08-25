أخبار مصر | مرشح نقيبا للبيطريين: أطالب بإنشاء هيئة طب بيطري تابعة لمجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشح نقيبا للبيطريين: أطالب بإنشاء هيئة طب بيطري تابعة لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات تفصلنا عن إنطلاق مارثوان إنتخابات الأطباء البيطريين علي مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر عقدها غدا الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

وترشح علي مقعد نقيب الأطباء البيطريين 14 طبيبا بيطريا، والتقت "الخليج 365" بأحد المرشحين وهوالدكتور هاني مرعي الأستاذ بجامعة المنصورة، والمرشح علي مقعد نقيبا عاما أطباء بيطريين مصر.

وإلي نص الحوار..

* ماهو برنامجكم الإنتخابي ؟

برنامجي الإنتخابي يشمل المطالبة بإنشاء هيئة للطب البيطري والإنتاج الحيواني تتبع رئاسة الوزراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماكِ

- المطالبة بتغليظ العقوبة علي منتحلي مهنة الطبيب البيطري.

- تنمية قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق إعداد خريطة وبائية شاملة للأمراض المتوطنة في قطاع الثروة الحيوانية.

- دراسة الاحتياجات القومية من قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والأسماك.

* في حال فوزك.. ماذا ستفعل في ملف الخدمات ؟

ملف الخدمات الاجتماعية يشمل تشكيل لجنة لمجابهة الأزمات والدفاع عن حقوق الأطباء البيطريين.

كما يشمل تطوير النوادي والمقرات الخاصة بالأطباء البيطريين على مستوي الجمهورية.

ولابد من تطوير العمل في صندوق التكافل وصندوق الزمالة.

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* ما أبرز المشكلات التي تواجه المهنة؟

- تجريف مهنة الطب البيطري وسيطرة الزراعيين علي قطاع الإنتاج الحيواني، وتمثلت مظاهر التجريف في وقف قرارات تكليف الأطباء البيطريين في القطاع الحكومي منذ عام 1995، تعطيل القرار 1373 لعام 2014 والخاص بالإشراف البيطري على المزارع.

- صدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتهميش دور الأطباء البيطريين بها.

- محاولة ضم قطاع المحاجر والمجازر لهيئة سلامة الغذاء وهي من مصادر الدخل الأساسي لقطاع الطب البيطري.

- السيطرة التامة على قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والذي يمثل أهم مصادر التمويل لوزارة الزراعة نفسها مع حرمان قطاع الطب البيطري من هذه العوائد الضخمة، ما انعكس بالسلب على البنية التحتية لقطاع الطب البيطري من وحدات بيطرية ومحاجر ومجازر وغيرها.

* ما أهم الملفات التي تحتاج إلى عمل؟

ملف تطوير التعليم والتدريب البيطري يحتوى على المشاركة مع لجنة القطاع البيطرية بغرض الوصول الي تحديد الأعداد المطلوبة من الأطباء البيطريين وفقا للمعايير العالمية.

والعمل مع لجنة القطاع بشان إعداد خطة واقعية للأعداد المطلوبة لكليات الطب البيطري الجديدة، تطوير برامج التدريب العملي.

* في حال فوزك.. ماذا ستفعل في مشكلة تشغيل الأطباء البيطريين؟

تشغيل البيطريين يكون من خلال رصد الدرجات المالية الخالية في القطاع الحكومي وعددها ما يقرب من ٦٠٠٠ وظيفة ينتظر الإعلان عنها خلال الأعوام القادمة.

وأيضا التوجه نحو ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المادي.

والتدريب ودراسة الجدوى للعديد من المشروعات في مجال الإنتاج الحيواني.