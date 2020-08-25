أخبار مصر | الوفد: التهاون في تنفيذ ضوابط الأوقاف بشأن صلاة الجمعة يؤي لنتائج وخيمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: التهاون في تنفيذ ضوابط الأوقاف بشأن صلاة الجمعة يؤي لنتائج وخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى شحاته، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار عودة صلاة الجمعة من المساجد الكبرى، لا بد وأن يقابله التزام كامل من جميع المواطنين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء فترة التواجد داخل المسجد، وذلك حتى لا يتحول هذا القرار إلى نقطة سلبية أو عودة للوراء في الجهود التي اتخذتها الحكومة على مدار الأشهر الماضية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحذر شحاته، في بيان اليوم، المواطنين من التهاون أو الاستهتار بالتعليمات الوقائية داخل المسجد، سيؤدي إلى نتائج وخيمة على معدل الإصابات اليومي للفيروس، فضلا عن تعريض حياة الآخرين للخطر، أو زيادة فرص انتشار الفيروس بين المصليين، مما سيضطر الحكومة في النهاية إلى إعلان قرار الغلق مرة أخرى، متابعا: "بأيدينا وتصرفاتنا سنستمر في هذا القرار والتزامنا واجب وحماية لأنفسنا".

وناشد جميع المصلين، الإلتزام بكافة التعليمات الإرشادية التي وضعتها وزارة الأوقاف، وأهمها ارتداء الكمامة أثناء الصلاة، والمحافظة على مسافات التباعد والاستعانة بسجادة الصلاة الشخصية، والتزام صاحب المسجد بالغلق بعد الصلاة بـ10 دقائق فقط.

وطالب وزارة الأوقاف بتشديد حملاتها التفتيشية أثناء صلاة الجمعة في الأحياء والمناطق النائية للتأكد من غلق جميع الزوايا فيها، وكذلك التفتيش والمتابعة المستمرة أثناء صلاة الجمعة داخل المساجد الكبرى للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاسترشادية الوقائية داخل المساجد، وتوقيع عقوبات على المخالفين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.