شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس: ٩٥٪ النسبة العامة للنجاح في «طب بيطري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة لكلية الطب البيطري عبر الخدمة الصوتية، اليوم الثلاثاء، كما تم إعلانها على نظام ابن الهيثم، اليوم في تمام الساعة الثامنة واربعون دقيقة صباحا.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن النسبة العامة للنجاح في بكالوريوس طب بيطرى بلغ ٩٥ ٪.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، أسماء العشرة الأوائل على الدفعة، والتي جاءت كالتالى المركز الأولى دنيا عصام عمر محمد الحسينى، والمركز الثاني مريم إسماعيل على اسماعيل خليل، والمركز الثالث محمد يحيى محمد السيد قوايد، والمركز الرابع مريم مصطفى ناجى حسين البصيلى، وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وبالمركز الخامس جاءت الطالبه ساره عبدالستار محمد محمود بدوى وحصلت على تقدير عام جيد جدا، وفي المركز السادس سمر محمد احمد حسين وحصلت على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وجاء بالمركز السابع أحمد محمد عبدالفتاح محمود كامل وحصل على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بالمركز الثامن على عادل على زيدان ابراهيم وحصل على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبالمركز التاسع اسراء اسماعيل محمد اسماعيل حسن جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبالمركز العاشر ساره محمد محمد السيد وحصلت على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.