شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: مشاركة فعالة ودور متميز للمرأة في العمل الدعوي والقيادي بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد مشاركة المرأة في العمل الدعوي والقيادي بالأوقاف مشاركة هامة وجادة وفعالة ومتميزة، حيث بلغ إجمالي عدد الواعظات والمحفظات بوزارة الأوقاف 1398 ما بين واعظة ومحفظة، وذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية دور المرأة في العمل الدعوي بجميع أنواعه، وإعمالاً لتجديد الخطاب الديني، وبلغ إجمالي عدد الواعظات التابعات لوزارة الأوقاف 287 واعظة ما بين معينة ومتطوعة، وإجمالي عدد المحفظات المتطوعات 1111 محفظة متطوعة.

وتتمثل الشروط الواجب توافرها في الواعظة، أن تكون حاصلة على مؤهل أزهري، أو مؤهل عالٍ ومن خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المعتمدة من وزارة الأوقاف، وأن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن.

أما مجالات عمل الواعظات فتتمثل في: إلقاء الدروس الدينية للسيدات بالمساجد الكبرى التي بها مصلى سيدات، والرد على تساؤلات السيدات واستفساراتهن في شؤون أحكام الشريعة الإسلامية، ونشر الوعي الديني بين رواد المسجد من النساء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن، والمشاركة في أنشطة المجلس القومي للمرأة، ومرافقة بعثات الحج لتوعية السيدات بالمناسك، والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشؤون الحج.

وتتمثل الأدوار المختلفة التي قامت بها الواعظات في مكافحة التطرف في المشاركة في مبادرة «طرق الأبواب» التي تمت بالتنسيق بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمربيات بالكنائس المصرية، لتوعية الأسر بأضرار التطرف وتقديم المساعدات، والمشاركة في برنامج «معًا في خدمة الوطن»، وذلك لإظهار روح التعاون وتعميق وحدة صف النسيج الوطني والعمل معًا لخدمة الوطن، والمشاركة في المدارس العلمية، والمدارس القرآنية التابعة للوزارة، والمشاركة في الندوات الدينية والملتقيات الفكرية والمؤتمرات الدولية، وكذلك المشاركة في البرامج الإعلامية، والمشاركة في الكتابات الصحفية.

وتتمثل الشروط الواجب توافرها في المحفظة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن أدائه، والقدرة على التحفيظ، وأن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن، حتى لا يقع أبناؤنا في أيدي غير المؤهلين ومن لا يحسنون تحفيظهم.

أما عن الدور الذي تقوم به المحفظات فهو تحفيظ القرآن الكريم، والتركيز على الجانب الأخلاقي والسلوكي إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، والاهتمام بتربية النشء تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن التطرف والتشدد، وخلق جيل جديد تغرس فيه الأخلاق السامية.

Advertisements

وتسعى وزارة الأوقاف للتوسع في مشاركة المرأة في العمل الدعوي، إضافة إلى مشاركتها في العمل القيادي والإداري بالوزارة تقديرًا لحقها ومكانتها في المجتمع.