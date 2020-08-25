شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الخدمة الصوتية.. ٨٧.٣١٪ نسبة نجاح الفرقة الرابعة بـ«سياحة القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة لكلية السياحة والفنادق عبر الخدمة الصوتية، اليوم الثلاثاء، كما تم إعلانها على نظام ابن الهيثم، اليوم في تمام الساعة الثامنة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن النسبة العامة للنجاح بالفرقة الرابعة لكلية السياحة والفنادق جامعة القناة بلغ ٨٧،٣١ ٪.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالرحمن حجازي، إلى أن نسبة النجاح بشعبة الارشاد السياحي بلغت ٩٢،٥٪، وبشعبة الدراسات السياحية بلغت نسبة النجاح ٨٧،٥٪، وأضافت الدكتورة فاتن العليمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن نسبة النجاح بشعبة الدراسات الفندقية ٨٠٪.