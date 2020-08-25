شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أدوية مصرية الصنع في دول أوروبية وكندا قريباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إحدى شركات الأدوية الوطنية والعاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم وتتخذ من القاهرة مركزاً رئيسياً لها، عن اتفاقها على تصنيع كميات كبيرة من دوائيين جديدين لصالح إحدى الشركات العالمية برخصة منه، ليتم تداولهما في دول أوروبية وكندا في المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما انتهت الشركة من كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك الأدوية في الجهات المعنية بكندا والاتحاد الأوروبي، وبعد التأكد من إنتاجهما بأعلى معايير الجودة الطبية في العالم داخل مصانعها بمصر.

وقال الدكتور نيكولاس بوج، مدير الشركة، إن الدواء الأول هو دواء مضاد للتجلط، يستخدم لمنع تجلط الدم في الجسم، موضحا انه يستخدم لمنع التجلط في بعض امراض القلب الاعتيادية، ومؤخراً أصبح يستخدم لمنع الجلطات في بعض الحالات التي تُعالج من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، لافتاً إلى أن هذا الدواء من المقرر طرحه في السوق الكندية قريباً، والدواء الثاني هو دواء لعلاج تضخم البروستاتا، والمقرر طرحه في عدد من البلدان الأوروبية قريباً أيضاً