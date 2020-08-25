شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية وزيرة التضامن.. «طاقة نور» لـ٣٠٠٠ مواطن بقرى «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مبادرة «طاقة نور»، وذلك في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتلقت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا حول ما تم من مجهودات شملت الكشف على 3000 مواطن من قرى «حياة كريمه» وإجراء 110 عملية جراحة عيون وتوزيع 200 نظارة طبية هذا الأسبوع بالمجان تماما لمواطنين غير قادرين من أهالى عدد من قرى محافظتى المنيا وأسيوط، وتنفيذ عدد من القوافل الطبية مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء 92 جراحة عيون مختلفة لأهالى من قرى سراوه ونزة قرار وبنى رافع والحواتكة مركز منفلوط وقيرقارص وأولاد إبراهيم مركز أسيوط،

وأشارالتقرير إلى أنه تم إجراء عدد 18 عملية جراحة عيون مختلفة لاهالى قرية برطباط مركز مغاغة بالمنيا والقرى المجاورة وتنوعت العمليات الجراحية بين إزالة مياه بيضاء وحول وظفرة.