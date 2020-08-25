شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء مائل للحرارة.. والرطوبة في القاهرة والوجه البحري 80 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 30 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 40 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 10 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «31 – 23»، قنا «40- 26»، الأقصر «41– 27»، أسوان «41 – 26».

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