شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية» توقع بروتوكول تعاون لتوفير خدمات مصرفية ميسرة لأعضائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة وبنك QNB الأهلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، ورؤساء الشعب التجارية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، خلال كلمته، إن البروتوكول يأتي ضمن خطة الغرفة التجارية، لقيادة مسيرة التحديث للقطاعات التجارية.

وأكد أن البروتوكول يستهدف تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين في الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وذلك وفقاً لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفي ضوء تعليمات البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمي وتطبيق قواعد الشمول المالي في كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أوضح محمد الديب، رئيس بنك QNB الأهلي، أن البروتوكول بهدف مساعدة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع بالمجان.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن إتاحة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا ماكينات البيع الإلكترونية لأعضاء الغرفة، وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات الكترونية من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية، بالاضافة إلى التقنيات الحديثة التي تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت. وأكد أن البروتوكول يتيح باقة ائتمانية في حدود 250 ألف جنيه، بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية.

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