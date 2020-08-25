إحالة العاملين في 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين في 4 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل. كان «الصبروط» كلف لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، يرافقه عبدالعليم حماد من العاملين بالإدارة لمتابعة مراكز شباب إدارتى الخانكة وشبين القناطر. وشملت المتابعة مركز شباب القلج ومركز شباب سندوة التابعين لإدارة شباب الخانكة، حيث تبين للجنة انضباط العاملين وممارسة النشاط بشكل كامل في حين وجد مراكز شباب كفر حمزة مغلق وغياب بعض العاملين بمركز شباب الأمل ومركز شباب 23 يوليو. وفي إدارة شباب شبين القناطر شملت المتابعة مركز شباب تل بني تميم ومركز شباب كفر الصهبي ومركز شباب منشأة الكرام ومركز شباب الشيخة سالمة وتبينت لجنة المتابعة من انضباط العاملين وممارسة النشاط بشكل كامل بينما وجد مركز شباب كفر طحوريا مغلق. وأوصت اللجنة بالاهتمام بنظافة المراكز واستغلال المساحات الموجودة وغير المستغلة بمركز شباب 23 يوليو وطرحها للاستثمارت لزيادة إيرادات المركز كما تابعت اللجنة أعمال الإنشاء الخاصة بالملعب المنجل بمركز شباب الشيخة سالمة واستكمال باقي الإجراءات القانونية الخاصة بترميم المبنى الإداري لمركز شباب سندوة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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