شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الملابس الجاهزة»: 50% من المحال مهددة بالغلق بسبب تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أشرف جويا، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، الثلاثاء، إن 50% من محال الملابس الجاهزة مهددة بالغلق بسبب الإجراءات الصعبة المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، والأزمة المالية التي لحقت بهم.
وأضاف «جويا»، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء الشعب التجارية الذي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية، الثلاثاء، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس المجلس، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية بمشاركة رؤساء الشعب التجارية، أن العاملين بمجال الملابس الجاهزة تأثروا بشكل كبير نتيجة شراء كميات كبيرة من الخامات وعدم القدرة على بيعها، إضافة إلى مشكلة عدم قدرتهم على تحصيل الشيكات نتيجة عدم توفير سيولة مالية.
وكشف عن وجود أزمة كبيرة تواجه قطاع الملابس الجاهزة والعاملين فيه، محذرًا من تهريب البضاعة المستودرة القادمة من تركيا إلى داخل البلاد، والتي يتم تهريبها بسهولة، مطالبًا الدولة بإجراءات رادعة لمنع تهريب البضاعة التركية المستودرة إلى داخل البلاد حفاظًا على القطاع واستمراريته في السوق المحلي المصري.
وأشار إلى أن معظم أصحاب محال الملابس الجاهزة يعيشون حالة رغب وخوف بسبب تعسف الحملات التي تقوم بالمرور عليهم بالتعامل معهم.
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