شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجهات رحلات شركة مصر للطيران غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير "مصر للطيران"، غدًا الأربعاء، 29 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد ، نيويورك.

كما تسير الشركة، غدا رحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبى. و5 رحلات استثنائية إلى كل من أبها ، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلي كل من أسوان والأقصر، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة