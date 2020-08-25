شكرا لقرائتكم خبر عن 29 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة فى طريقها لعدة عواصم غربية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 29 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفةً، وعلى متنهم 2707 ركاب.

وحسب مصادر مطلعة بالمطار، فقد قام مسئولو مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، تطبيقا لاشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

وأوضحت المصادر، أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها باريس روما ميلانو روما لندن فيينا فرانكفورت أثينا بيروت جده ديى الشارقه الرياض.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.