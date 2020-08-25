شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات على كل المستويات.. حصاد البرلمان بدور الانعقاد الخامس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال دور الانعقاد الخامس أنجز مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال العديد من الملفات على المستوى التشريعى والرقابى، وقد تم الإعلان عنها وذلك خلال الجلسة الختامية لهذا الدور.

ويستعرض ”الخليج 365”، في الفيديو التالي إنجازات مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، كالتالى:

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