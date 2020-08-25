شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نؤمن بأهمية ودور المرأة فى العمل الدعوى ولدينا 1398 واعظة ومحفظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إن مشاركة المرأة فى العمل الدعوى والقيادى بالوزارة مشاركة هامة وجادة وفعالة ومتميزة حيث بلغ إجمالي عدد الواعظات والمحفظات بوزارة الأوقاف (1398) ما بين واعظة ومحفظة، إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية دور المرأة فى العمل الدعوى بجميع أنواعه، وإعمالاً لتجديد الخطاب الدينى .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الواعظات ( 287 ) واعظة ما بين معينة ومتطوعة، فيما يبلغ إجمالى عدد المحفظات المتطوعات ( 1111 ) محفظة متطوعة .

وقالت الوزارة إن الشروط الواجب توافرها في الواعظة، أهما أن تكون حاصلة على مؤهل أزهرى، أو مؤهل عالٍ ومن خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المعتمدة من وزارة الأوقا ، وأن تجتاز الاختبارات التى تجريها الوزارة لهذا الشأن .

أما مجالات عمل الواعظات ، فهى إلقاء الدروس الدينية للسيدات بالمساجد الكبرى التي بها مصلى سيدات، والرد على تساؤلات السيدات واستفساراتهن في شئون أحكام الشريعة الإسلامية، ونشر الوعي الديني بين رواد المسجد من النساء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن ، المشاركة في أنشطة المجلس القومي للمرأة، ومرافقة بعثات الحج لتوعية السيدات بالمناسك ، والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشئون الحج .

كما تقوم الواعظات بأدوار مختلفة فى مكافحة التطرف، حيث شاركت فى مبادرة "طرق الأبواب" التي تمت بالتنسيق بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمربيات بالكنائس المصرية، لتوعية الأسر بأضرار التطرف وتقديم المساعدات ، والمشاركة في برنامج "معًا فى خدمة الوطن"، لإظهار روح التعاون وتعميق وحدة صف النسيج الوطني والعمل معًا لخدمة الوطن .

المشاركة في المدارس العلمية ، والمدارس القرآنية التابعة للوزارة .

المشاركة في الندوات الدينية .

المشاركة في الملتقيات الفكرية .

المشاركة في المؤتمرات الدولية .

المشاركة في البرامج الإعلامية .

المشاركة في الكتابة الصحفية .

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أما الشروط الواجب توافرها في المحفظة فهى

حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن أدائه .

القدرة على التحفيظ .

أن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن ، حتى لا يقع أبناؤنا في أيدي غير المؤهلين ومن لا يحسنون تحفيظهم .

وعمل المحفظات هو:

تحفيظ القرآن الكريم .

التركيز على الجانب الأخلاقي والسلوكي إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم .

الاهتمام بتربية النشء تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن التطرف والتشدد .

خلق جيل جديد تغرس فيه الأخلاق السامية .

وتسعى الوزارة للتوسع في مشاركة المرأة في العمل الدعوي إضافة إلى مشاركتها في العمل القيادي والإداري بالوزارة تقديرًا لحقها ومكانتها في المجتمع .