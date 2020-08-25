احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر تكفي 6 أشهر على الأقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الاستراتيجية من السكر تكفي لتغطية الاستهلاك لستة أشهر على الأقل. وأضاف عبد الجواد أن البلاد أنتجت نحو 2.3 مليون طن من السكر في موسم 2020، منها 860 ألف طن من قصب السكر و 1.4 مليون طن من البنجر.

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