وزير الزراعة يشارك بالمرحلة الأخيرة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمتقدمين بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالأمس الاثنين، وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمتقدمين بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقال وزير الزراعة، إن الشخص المتقدم يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المهارات، كقدرته على التواصل والقيادة وحل المشكلات والتحليل والتخطيط في ضوء البيانات المتاحة واستخدامها في اتخاذ القرار السليم، وأن يعرف كيف ينتقي مصادر معلوماته وكيف يستخدم مهاراته في الإقناع والتفكير خارج الصندوق والإبداع، خاصة أن الدولة تتجه الآن نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، وقدم رسالة إلى الشباب.

وأضاف وزير الزراعة، أن أهمية اختيار التوجه الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ورغباتهم، "فالإنسان عندما يكون رجل أول وماهر في تخصص ما أفضل من أن يكون الأخير في تخصص آخر".

جدير بالذك،ر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرون على تولى المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.

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وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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