نيفين القباج تشارك في المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الا جتماعي بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المتميزة التي تنفذها، ووصفتها بأنها استثمار حقيقي في البشر، وخلق ثروة بشرية تستفيد بها الدولة المصرية في كافة المواقع.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعه الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأضافت القباج: "سعدت اليوم بتلبية دعوة الأكاديمية الوطنية وعلى رأسها الدكتورة رشا راغب، والتقيت بمجموعة متميزة من شباب التنفيذيين ودارت بيننا مناقشات ثرية أتمنى أن يلتحقوا بالبرنامج ويستفيدوا من الإمكانيات المتميزة للأكاديمية".

وأضافت القباج أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت بيت خبرة ذات مستوى عالي في تدريب الكوادر الشابة والمتخصصين واصبحت احد اهم ادوات الاستثمار في البشر وخلق كوادر تتحمل مسؤليات القيادة في المستقبل.وذلك بفضل مجهودات ضخمه تبذلها الدكتوره رشا راغب وفريق عمل الاكاديمية

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واوضحت القباج ان عملية المقابلات تم الاعداد لها بشكل متميز بداية من تشكيل لجنة الاختيار من خلفيات متنوعه وخبرات مختلفه مرورا بتجهيز السير الذاتية للمتقدمين وانتهاءا بمعايير التقييم ومؤشرات الاختيار

واشادت القباج بمستوى المتقدمين للحصول علي التدريب وحرصهم علي تقديم رؤية عمليه لتطوير قطاعات عملهم وليس مجرد الحصول علي فرصه للترقي وظيفيا

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد قامت بجولة تفقدية بالاكاديمية ترافقها الدكتورة رشا راغب واطلعت علي البرامج التي تنفذها الاكاديمية والامكانيات التي تتيحها للمتدربين.